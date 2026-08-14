Для спасения Марины Сафонеевой не хватает 771 670 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Марины несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Она постоянно проходит в нашей клинике лечение и реабилитацию, перенесла несколько операций по установке телескопических, то есть растущих вместе с костью, стержней Fassier-Duval. Операции снижают тяжесть переломов, что ведет к увеличению двигательной активности и самостоятельности. В 2021–2022 годах Марине успешно прооперировали оба бедра и голени, что позволило девушке ходить. На фоне активного роста стержень в левой голени раздвинулся почти полностью, срочно необходима его замена на новый, большего диаметра и длины».

Стоимость операции 2 254 670 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 350 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными,— 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 771 670 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Марину Сафонееву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Марины — Наталии Михайловны Назаровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).