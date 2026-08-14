Арину Сапожкову прооперируют в сентябре

7 августа на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю семилетней Арины Сапожковой из подмосковного Воскресенска («Обнять крепко», Инна Кравченко). Девочка при рождении получила серьезную травму левого плечевого сплетения — акушерский паралич, рука была совершенно безжизненной. После операции и нескольких курсов реабилитации левая рука стала подвижнее, но для полного восстановления Арине необходима еще одна микрохирургическая операция, а также реабилитация по специальной программе. Оплатить дорогое лечение семья девочки не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 195 315 руб.) собрана. Елена, мама Арины, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Сапожникова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Арина Сапожникова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 7 августа 5704 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Ивтелерадио», «Ярославия», «Кузбасс» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 41 компания исчерпывающе помогли 67 детям, собрано 26 335 492 руб.