Группа «Интер РАО» станет единственным владельцем энергосбыта Екатеринбурга

Группа «Интер РАО» через дочернее АО «Мосэнергосбыт» станет единоличным владельцем энергоснабжающей компании Екатеринбурга, выкупив 8,96% акций у городской администрации. Как следует из протокола торгов, «Мосэнергосбыт» выкупила 96,7 млн обыкновенных акций АО «Екатеринбургэнергосбыт». Сумма сделки составила 669,32 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Ранее в феврале 2024 года группа уже приобрела у города 91,04% акций АО «Екатеринбургэнергосбыт».

По данным сервиса Kartoteka.ru, по итогам 2025 года чистая прибыль АО «Екатеринбургэнергосбыт» составила 1,5 млрд руб., выручка — 33,4 млрд руб.

«Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг. Чистая прибыль энергохолдинга «Интер РАО» по итогам первого полугодия 2026 года достигла 17,8 млрд руб., что на 29,6% выше показателя аналогичного периода предыдущего года, сообщал ранее «Ъ».