Лантратова: Украина за последний месяц отклонила три списка на обмен пленными

За последний месяц Россия передала Украине три списка военнопленных и осужденных военнослужащих ВСУ для обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, украинская сторона отказалась забирать своих граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россия согласовала список из 224 осужденных украинских военнослужащих, он опубликован на сайте омбудсмена. «Мы готовы отдать их хоть завтра утром — ради одного: чтобы забрать своих»,— написала госпожа Лантратова в Telegram-канале.

Российская сторона также подготовила список на возвращение своих граждан совместно с уполномоченными по правам человека в ЛНР, ДНР и Крыму. «Мы готовы к самым разным вариантам обмена, наша цель — освободить наших ребят, оказавшихся в плену»,— добавила Яна Лантратова.

Последний обмен военнопленными Россия и Украина провели 26 июня. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено Украине. В июле стороны обменялись телами погибших военнослужащих.