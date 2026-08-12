Лантратова: Украина за последний месяц отклонила три списка на обмен пленными
За последний месяц Россия передала Украине три списка военнопленных и осужденных военнослужащих ВСУ для обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, украинская сторона отказалась забирать своих граждан.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Россия согласовала список из 224 осужденных украинских военнослужащих, он опубликован на сайте омбудсмена. «Мы готовы отдать их хоть завтра утром — ради одного: чтобы забрать своих»,— написала госпожа Лантратова в Telegram-канале.
Российская сторона также подготовила список на возвращение своих граждан совместно с уполномоченными по правам человека в ЛНР, ДНР и Крыму. «Мы готовы к самым разным вариантам обмена, наша цель — освободить наших ребят, оказавшихся в плену»,— добавила Яна Лантратова.
Последний обмен военнопленными Россия и Украина провели 26 июня. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено Украине. В июле стороны обменялись телами погибших военнослужащих.
В начале июня 2026 года Яна Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, на которой они договорились чаще обмениваться военнопленными и проводить гуманитарные акции по воссоединению семей и возвращению гражданских лиц. Омбудсмены также обменялись списками для обмена и договорились о совместном посещении военнопленных, находящихся на территориях обеих стран. Всего с начала 2026 года стороны провели восемь обменов военнопленными. Спустя несколько недель после первой встречи, 26 июня 2026 года, состоялся обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Это был уже второй обмен за месяц, так как 5 июня 2026 года также был проведен обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Яна Лантратова заявляла, что стороны планируют проводить обмены военнопленными как можно чаще. По словам Яны Лантратовой, переговоры по обмену идут непросто, поскольку украинская сторона не всегда готова забирать своих граждан.