Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона получила 31 тело, украинской было передано 501 тело. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, передает РБК.

До этого Россия и Украина проводили обмен телами погибших военнослужащих 18 июня. Тогда российская сторона получила 33 тела, украинская — 522 тела. Всего с начала боевых действий в феврале 2022 года, согласно информации из открытых источников, стороны провели не менее таких 65 обменов.

3 июля 2026 года президенту России Владимиру Путина доложили о переходе города Константиновка в ДНР под контроль российских военнослужащих. Вскоре Минобороны России предложило ВСУ прекратить огонь в городе 6 июля с 12:00 до 18:00 мск, чтобы российская сторона могла передать тела украинских военнослужащих, однако Украина отказалась от этого предложения.