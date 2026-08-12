«Росхим» Игоря Ротенберга взял под управление группу компаний «Трансбункер»

Группа компаний холдинговой компании «Трансбункер», одного из крупнейших поставщиков топлива и нефтепродуктов в российские порты, перешла под управление химического холдинга АО «Росхим». Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 24 июля, следует из данных СПАРК, пишет «Фонтанка». Председателем совета директоров «Росхима» является Игорь Ротенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Росхим» взял под управление группу компаний «Трансбункер»

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ «Росхим» взял под управление группу компаний «Трансбункер»

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

С 30 июля в управлении «Росхима» также находятся МК ООО «Трансбункер Кэпитал» и «Трансбункер Менеджмент». Группа компаний владеет и управляет портовой топливной инфраструктурой.

В Санкт-Петербурге под управление «Росхима» перешли две ключевые структуры «Трансбункера». Речь идет об ООО «Вистинская топливная компания», выручка которого по итогам 2025 года превысила 10,5 млрд рублей, и ООО «СКК» (Стивидорно-судоходная компания) с выручкой 444 млн рублей.

Эти компании обеспечивают работу топливных терминалов и бункеровочных сервисов на Балтийском направлении.

Матвей Николаев