«Росхим» Игоря Ротенберга взял под управление группу компаний «Трансбункер»
Группа компаний холдинговой компании «Трансбункер», одного из крупнейших поставщиков топлива и нефтепродуктов в российские порты, перешла под управление химического холдинга АО «Росхим». Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 24 июля, следует из данных СПАРК, пишет «Фонтанка». Председателем совета директоров «Росхима» является Игорь Ротенберг.
«Росхим» взял под управление группу компаний «Трансбункер»
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
С 30 июля в управлении «Росхима» также находятся МК ООО «Трансбункер Кэпитал» и «Трансбункер Менеджмент». Группа компаний владеет и управляет портовой топливной инфраструктурой.
В Санкт-Петербурге под управление «Росхима» перешли две ключевые структуры «Трансбункера». Речь идет об ООО «Вистинская топливная компания», выручка которого по итогам 2025 года превысила 10,5 млрд рублей, и ООО «СКК» (Стивидорно-судоходная компания) с выручкой 444 млн рублей.
Эти компании обеспечивают работу топливных терминалов и бункеровочных сервисов на Балтийском направлении.