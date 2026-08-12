Много чего хотят

Политические партии, борющиеся за мандаты депутатов Госдумы РФ в Новосибирской области, дополняют федеральные предвыборные программы локальными инициативами. Они имеют разный масштаб и направленность: от дифференциации районного коэффициента зарплат бюджетников и восстановления нефтеперерабатывающего завода до защиты склада Wildberries от налетов беспилотников и финансовой мотивации бизнеса к вторичной переработке сырья. Эксперты сомневаются в том, что использование местной тематики будет определять степень популярности кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политики предложили новосибирцам большой выбор инициатив по улучшению их жизни

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Политики предложили новосибирцам большой выбор инициатив по улучшению их жизни

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Новосибирской области оппозиционные партии и их кандидаты в депутаты Госдумы РФ активизировали борьбу за избирателей. Они добавляют в федеральные предвыборные программы предложения и инициативы, носящие региональный и муниципальный характер.

На территории Новосибирской области расположены четыре одномандатных округа. В общей сложности в них зарегистрированы 34 кандидата, выдвинутых 11 политическими партиями. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Зеленые», Партия прямой демократии и «Коммунисты России».

РО «Справедливой России», 11 августа представившее свою предвыборную программу, выступило с инициативой привязать базовые оклады бюджетников к величине средней зарплаты по региону и законодательно закрепить долю оклада в зарплате на уровне не ниже 70%. Депутат областного заксобрания Роман Сивак развил тему размера зарплат работников бюджетной сферы, предложив ввести принцип «дальше едешь — больше получаешь». То есть дифференцировать районный коэффициент в зависимости от удаленности района от Новосибирска от 1,4 до 1,7 (в настоящее время применяется коэффициент 1,25).

В КПРФ на фоне топливного кризиса призвали к восстановлению Коченевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) — единственного в регионе. Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании «ВПК-ойл», которой принадлежит предприятие. «Собственный современный НПЗ — это стабильные поставки топлива, новые рабочие места и энергетическая безопасность всей Новосибирской области»,— заявил вице-спикер заксобрания Роман Яковлев, направивший в профильные новосибирские министерства предложения оценить потенциал предприятия. В свою очередь, член бюро обкома Андрей Жирнов предложил обеспечить особую безопасность складу Wildberries в Новосибирске. В последнее время в целом ряде регионов такие объекты компании подверглись ударам беспилотников.

Предприниматель Дмитрий Бабенко, которого выдвинули в одном из новосибирских округов «Новые люди», предложил скоординировать работу ведомств и ввести экономическую мотивацию для частного бизнеса в деле переработки мусора. «Первое — компании, которые передают вторсырье на переработку, должны платить меньше, чем те, кто везет его на полигон. Второе — создать отдельное министерство экономики замкнутого цикла. Сейчас вопросами отходов занимаются пять разных ведомств, а результата нет»,— заявил он. Однопартиец господина Бабенко Сергей Левшенков призвал бороться с «бесконечной пылью и убитыми дорогами» восстановлением прямых выборов мэра Новосибирска, отмененных в 2023 году.

В РО ЛДПР еще в 2025 году представили программу развития Новосибирской области из 15 шагов. Ее экологическую часть руководитель партийной фракции в заксобрании Анна Терешкова изложила на заседании общественного экологического совета при губернаторе 30 июня. «Мы стараемся закрепить особую значимость территорий, связанных с реками и озерами. Проекты должны учитывать перспективу на 50—100 лет вперед. В градостроительной политике зеленые территории возле рек необходимо защитить для будущих поколений точно так же, как в городе защищены коридоры под развитие метро»,— отметила она. По словам помощника госпожи Терешковой Кирилла Наконечного, по ее инициативе создана рабочая группа при областном министерстве природных ресурсов и экологии, которая в сентябре займется обсуждением конкретных вопросов.

Напомним, что «Единая Россия» собирает предложения новосибирцев в «народную программу», которая будет сформирована в августе. К концу июля жители региона подали 55 тыс. предложений. «Инициативы сибиряков охватывают широкий спектр тем: от создания равных условий для жизни, работы и самореализации до строительства и оснащения школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов и культурных центров, от внедрения скоростного и экологичного общественного транспорта до поддержки малых городов и сельских территорий через создание рабочих мест и развитие местной экономики»,— сообщала тогда руководитель исполкома РО Юлия Швец.

Новосибирский общественный деятель Алексей Мазур сомневается в том, что локальные инициативы сыграют важную роль в степени популярности кандидатов.

«Не припомню такого, чтобы местная тематика оказала существенное влияние на исход выборов в Госдуму в Новосибирской области.

Есть два типа такого влияния: набор “клиентелы” и эксплуатация имеющегося недовольства. “Клиентела”, в принципе, много решает на выборах, но это трудно назвать “местной тематикой”. А недовольство все равно бы вылилось в протестное голосование»,— считает он.

Валерий Лавский