Объем фактических инвестиций особой экономзоны «Орел» достиг 20,5 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2026 года объем фактических инвестиций в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» достиг 20,5 млрд руб. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, уже более чем вдвое превышены показатели, установленные региону Минэкономразвития РФ. Динамику ОЭЗ губернатор назвал «отличной».

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По словам главы региона, до конца 2026-го ожидается запуск новых производств. В их числе — «Гранд Фрайз» (переработка картофеля, проект «Мираторга» и «Вкусно — и точка») и «Мценский элеватор».

«Это и новые высокооплачиваемые рабочие места, и укрепление продовольственной безопасности страны. Работаем над тем, чтобы бизнес чувствовал поддержку на всех уровнях»,— заявил господин Клычков.



Летом 2024 года сообщалось, что завод «Гранд Фрайз» хотят запустить во втором квартале 2025-го, однако затем стало известно, что предприятие планируют достроить во второй половине 2026-го. Завод будет производить картофель фри и картофельные оладьи (хашбраун). Его проектная мощность составляет до 135 тыс. т продукции в год, анонсировано создание порядка 300 рабочих мест.

В 2023 году Министерство экономического развития РФ зарегистрировало «Мценский элеватор» как седьмого резидента ОЭЗ «Орел». Компания заявила, что планирует построить мукомольный комбинат более чем за 700 млн руб. Мощность производства сортовой муки предположительно составит 150 т в сутки. Также инвестпроект предполагает строительство элеваторного комплекса мощностью единовременного хранения 20 тыс. т, включая приемку, подработку, сушку и хранение зерна. Инвестор может создать 40 новых рабочих мест.

Денис Данилов