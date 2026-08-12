Для застрелившего главу района Новосибирска охотника запросили 1,5 года колонии

На завершающую стадию вышел судебный процесс по делу новосибирца Евгения Пирко, который, по версии следствия, случайно застрелил на охоте главу Ленинского района Александра Гриба. 11 августа состоялись прения сторон, сообщили в Доволенском суде.

Прокурор потребовал для охотника 1,5 года в колонии-поселении. Вдова и сын просили дать подсудимому два года колонии — это максимальное наказание по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которая ему инкриминировалась. Кроме того, они предъявили обвиняемому иск о взыскании морального вреда в размере 2,5 млн руб. в пользу каждого. Сторона защиты просила суд ограничиться наказанием в виде штрафа. 25 августа Евгений Пирко выступит с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для написания приговора.

По версии следствия, 1 октября 2025 года в Доволенском районе Новосибирской области шла коллективная охота на сибирских косуль, одним из ее участников был чиновник Александр Гриб. Инцидент произошел во время загона животных.

Обвиняемый увидел появившихся из леса косуль, прицелился через «оптику» своего карабина и открыл огонь по животным. Одна из пяти пуль угодила в находившегося на расстоянии 420 м Александра Гриба. Он скончался на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев