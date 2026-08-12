Адвокат: освобожденному в РФ морпеху Гилману предстоит долгое лечение

Состояние здоровья помилованного в России бывшего морпеха Роберта Гилмана оценивается как тяжелое, ему предстоит продолжительное лечение, сообщил ТАСС адвокат Ирина Бражникова. Сейчас Гилман может сидеть и немного разговаривать, добавила она.

О помиловании господина Гилмана и его возвращении в США стало известно 11 августа. По словам президента США Дональда Трампа, российский президент Владимир Путин согласился передать его без обмена на кого-либо из россиян.

В России Роберта Гилмана арестовали в январе 2022 года за нападение на полицейского. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. Спустя некоторое время ему увеличили срок до 10 лет в связи с нападением на сотрудника ФСИН и следователя в колонии.

В начале июня, по данным Reuters, Гилмана перевели в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд. В июле было перенесено заседание по апелляции на приговор из-за того, что Роберт Гилман лежал в больнице.

Подробности — в материале «Ъ» «Морпеха комиссовали из России в США».