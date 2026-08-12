Адвокат: освобожденному в РФ морпеху Гилману предстоит долгое лечение
Состояние здоровья помилованного в России бывшего морпеха Роберта Гилмана оценивается как тяжелое, ему предстоит продолжительное лечение, сообщил ТАСС адвокат Ирина Бражникова. Сейчас Гилман может сидеть и немного разговаривать, добавила она.
О помиловании господина Гилмана и его возвращении в США стало известно 11 августа. По словам президента США Дональда Трампа, российский президент Владимир Путин согласился передать его без обмена на кого-либо из россиян.
В России Роберта Гилмана арестовали в январе 2022 года за нападение на полицейского. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. Спустя некоторое время ему увеличили срок до 10 лет в связи с нападением на сотрудника ФСИН и следователя в колонии.
В начале июня, по данным Reuters, Гилмана перевели в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд. В июле было перенесено заседание по апелляции на приговор из-за того, что Роберт Гилман лежал в больнице.
Подробности — в материале «Ъ» «Морпеха комиссовали из России в США».
Освобождению Роберта Гилмана способствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, спецпосланник по освобождению заложников Адам Белер, старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горку, зять американского президента Джаред Кушнер и другие. Стив Уиткофф 12 августа 2026 года опубликовал фотографии с освобожденным Гилманом в соцсети X, сделанные на борту самолета, отметив, что президент США Дональд Трамп будет продолжать бороться за возвращение всех американцев, удерживаемых за границей.
Госсекретарь США Марко Рубио 11 августа 2026 года выразил благодарность России за освобождение Роберта Гилмана, подчеркнув, что он сможет пройти необходимое лечение в Соединенных Штатах. Вопрос об освобождении Гилмана для оказания медицинской помощи Рубио поднимал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля.
Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе 12 августа 2026 года высказал мнение, что освобождение Роберта Гилмана без обмена может стать прелюдией к возобновлению переговоров по Украине, так как подобный прецедент уже был в феврале 2025 года, когда Стив Уиткофф летал в Москву за американцем Марком Фогелем, после чего начались масштабные переговоры. На момент освобождения в местах лишения свободы РФ находились по меньшей мере 10 американцев, и Белый дом намерен добиваться их освобождения.