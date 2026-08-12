АТОР: на горевшем возле Бали пароме не было организованных туристов из России

На загоревшемся у берегов Бали пароме не было организованных российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, пассажирские паромы для морских экскурсий обычно не используются.

«Туристы могут выбирать такой транспорт в рамках некоторых комбинированных поездок, но в основном на этих паромах ездят местные жители», — указано в сообщении организации.

Пожар на судне, направлявшемся из Бали в Ломбок, произошел утром 12 августа (поздно вечером по Москве). Причина пока не установлена. В результате ЧП погиб один пассажир, 172 были спасены, велись поиски возможных пропавших без вести, сообщал Reuters.