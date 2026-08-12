Пассажирский паром загорелся у берегов Бали

Как минимум один человек погиб при пожаре на пассажирском пароме, следовавшем с острова Бали на соседний остров Ломбок. Были спасены 172 человека, однако поиски возможных пропавших без вести продолжаются, сообщает Reuters.

ЧП произошло утром 12 августа (поздно вечером по Москве). Причина возгорания пока не установлена.

По предварительным данным, в числе спасенных — один австралиец, остальные были гражданами Индонезии. Гражданство погибшего устанавливается. Были ли среди пассажиров граждане России, неизвестно.