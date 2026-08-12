МИД Таджикистана уточнил число пострадавших при атаке в Нижнекамске сограждан

Министерство иностранных дел Таджикистана уточнило информацию о пострадавших гражданах при ударе БПЛА по Нижнекамску. Ранения получили четыре человека, один из них умер, сообщили ТАСС в ведомстве.

В больнице остается один человек. Его перевели из реанимации в обычную палату. Представитель ведомства рассказал, что врачи оценивают его состояние как стабильное и отмечают положительную динамику.

БПЛА ударили по Нижнекамску в Татарстане утром 10 августа. Погибли 13 человек, в том числе граждане Таджикистана и Узбекистана. За медицинской помощью обратились 75 жителей, из них более 20 госпитализированы. СКР сообщал, что целью атаки были промышленные и гражданские объекты.