В «Москвичке» рассказали о состоянии сбитой грузовиком PR-директора Чаковской

Состояние PR-директора журнала «Москвичка» Екатерины Чаковской стабильное, наблюдается положительная динамика. Об этом ТАСС сообщила бренд-директор издания Алена Бердова. Накануне женщина пострадала в ДТП.

Сейчас Екатерина Чаковская находится в реанимации Боткинской больницы. Ее состояние оценивают как тяжелое. По словам госпожи Бердовой, девушка находится в сознании, у нее диагностированы перелом основания черепа и ребер, а также ушиб внутренних органов.

Утром 11 августа на Ходынской улице в Москве водитель грузовика сбил госпожу Чаковскую, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся, однако позднее его задержали сотрудники ГИБДД. На него завели уголовное дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.