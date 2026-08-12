В Боливии задержали автобус ФК «Сан-Паулу» с 87 кг марихуаны

Полиция Боливии задержала автобус, который в скором времени должен был перевозить команду футбольного клуба «Сан-Паулу». В транспортном средстве нашли 86,5 кг марихуаны. В клубе заявили, что не причастны к инциденту, сообщает бразильский портал UOL.

Инцидент произошел 9 августа в городе Кочабамба. Правоохранительные органы обнаружили в автобусе четыре пакета с наркотиками. Силовики задержали трех человек. Как отмечается в публикации, владелец автобуса Buses Cosmos оперативно предоставил футбольной команде другой транспорт. Клуб о самом инциденте не проинформировали.

Представитель «Сан-Паулу» заявил, что на момент инцидента клуб не использовал этот автобус, футболисты не имели к произошедшему никакого отношения. Автобусная компания Buses Cosmos также заявила о своей непричастности. По словам представителей ФК и компании, вся ответственность лежит на водителях. «Дело уже расследовано полицией, виновные задержаны и находятся в распоряжении боливийской судебной системы», — указывается в заявлении «Сан-Паулу».

Инцидент произошел незадолго до того, как команда «Сан-Паулу» направилась на выездной матч 1/8 финала Южноамериканского кубка. Встреча с боливийским «Боливаром» окончилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет в Бразилии 18 августа.