В Геленджике снова закрыли пляжи после атаки БПЛА

Пляжи в Геленджике и прилегающих курортных селах временно закрыты после атаки БПЛА, сообщил мэр города Алексей Богодистов. По его словам, сильнее всего при атаке пострадал район Голубой Бухты. Три человека пострадали, двое госпитализированы.

Обломками БПЛА повреждено около 20 домов и несколько машин. 12 человек эвакуированы, среди них трое детей. Людей размещают в пансионатах «Приветливый берег», «Кубань», «Кавказ». Введен локальный режим ЧС.

В Геленджике после гибели семерых человек при налете БПЛА 7 августа стали закрывать пляжи во время объявления воздушной тревоги. В Анапе для отдыхающих на пляжных территориях установили таблички с указателями укрытий, а в Новороссийске к эвакуации туристов с побережья привлекают казаков и сотрудников Росгвардии.

Подробности — в материале «Ъ-Новороссийск» «Отдых по тревоге».