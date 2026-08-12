В Самарской области возбуждено дело по факту крушения легкомоторного самолета

Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Самарской области. Преступление квалифицировано по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

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Происшествие случилось утром в среду, 12 августа, в Кошкинском районе. Около 05:30 (MSK+1) в районе села Новая Жизнь потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет неустановленной модификации.

Воздушное судно не имело государственных регистрационных знаков и, по предварительной версии, выполняло несанкционированный полет — его задействовали для орошения полей. За штурвалом находился пилот 1971 года рождения.

В результате аварии мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте: допрашиваются свидетели, изымаются объекты для последующих судебных экспертиз. Следствие рассматривает несколько версий случившегося — в том числе возможную ошибку пилотирования либо технические неисправности самолета.

Георгий Портнов