В Самарской области рухнул самолет Ан-2, есть пострадавший

Самолет Ан-2 упал в районе поселка Новая жизнь Кошкинского района Самарской области. Инцидент произошел утром 12 августа 2026 года. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Пилот получил травмы и доставлен в медучреждение. На место происшествия выехали Куйбышевский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства падения воздушного судна. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

Георгий Портнов