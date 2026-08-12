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Разбившийся в Самарской области Ан-2 орошал поля

Следователи устанавливают обстоятельства падения самолета Ан-2 в Самарской области. Начата проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Фото: Центральное МСУТ СКР

Происшествие случилось утром в среду, 12 августа, в районе поселка Новая жизнь. Пилот получил травмы — его госпитализировали. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку.

Георгий Портнов