Разбившийся в Самарской области Ан-2 орошал поля

Следователи устанавливают обстоятельства падения самолета Ан-2 в Самарской области. Начата проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральное МСУТ СКР Фото: Центральное МСУТ СКР

Происшествие случилось утром в среду, 12 августа, в районе поселка Новая жизнь. Пилот получил травмы — его госпитализировали. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку.

Георгий Портнов