Похитившей 1400 лотерейных билетов пенсионерке из Омска суд дал год условно

Омский суд приговорил к одному году условно с аналогичным испытательным сроком 78-летнюю пенсионерку, похитившую 1400 лотерейных билетов. «Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие ряда смягчающих: признание вины, активное способствование расследованию, частичное добровольное возмещение ущерба, неудовлетворительное состояние здоровья и пожилой возраст», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По материалам уголовного дела, пенсионерка работала продавщицей в павильоне у индивидуального предпринимателя, занимающегося распространением лотерейных билетов. С декабря 2023 года по сентябрь 2024 года пожилая женщина присвоила 1400 лотерейных билетов общей стоимостью более 337 тыс. руб. Как ранее сообщали в полиции, продавщица стирала защитный слой и в случае выигрыша тратила полученные деньги на новые билеты, мечтая сорвать куш. Ее максимальный выигрыш составил около 2 тыс. руб.

Когда недостачу выявили, в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному).

Илья Николаев