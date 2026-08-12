Трех челябинских фермеров уличили в причастности к массовой гибели пчел

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило три предостережения фермерам Аргаяшского округа из-за превышения остаточного количества пестицидов в выращиваемом рапсе. Это могло привести к массовой гибели пчел в начале июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Россельхознадзора после информации о гибели насекомых вблизи сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова, Большая Куйсарина установило всех производителей, выращивающих сельхозпродукцию. Были отобраны 24 пробы почвы, рапса и пшеницы. В девяти образцах рапса нашли большое количество пестицидов, в том числе в одной пробе выявлен фипронил — высокоопасный пестицид для пчел. Пока предостережения объявлены трем фермерам, однако проверка продолжается. При этом часть погибших пчел не была зарегистрирована, и ведомство не может официально назвать количество пострадавших от нарушений насекомых.

Виталина Ярховска