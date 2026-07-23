Пробы не подтвердили гибель пчел от пестицидов в двух челябинских деревнях

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора получило пробы почвы и рапса из деревень Ялтырова и Большая Куйсарина, где недавно массово погибли пчелы. Версия с отравлением насекомых пестицидами не подтвердилась, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе ведомства.

Несмотря на пока не подтвержденную версию отравления пчел, управление Россельхознадзора проверяет, уведомляли ли сельхозпредприятия население о применении пестицидов через радио или газеты. Уже известно, что общедоступным «Порталом садовода» ФГИС «Сатурн» фермеры не пользовались. Однако, хотя пасечники оценивали число погибших пчел в 5 млн особей, ведомство не сможет подтвердить это количество, поскольку не все насекомые были зарегистрированы до установленного срока — сентября 2025 года. Пчеловоду, не выполнившему это требование, объявлено предостережение. На неделе также были взяты дополнительные пробы на других полях, расположенных возле деревень Ялтырова, Большая Куйсарина и Давлетбаево. Их результаты ожидаются.

Виталина Ярховска