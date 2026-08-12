Акции Ozon стали лидером роста на Мосбирже 12 августа

Акции маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) на торгах Мосбиржи (MOEX: MOEX) утром 12 августа прибавили 3,72% и достигли 3,325 тыс. руб. за штуку. По состоянию на 11:54 котировки компании находились на отметке 3,256 тыс. руб. за бумагу (+1,68%).

К 11:43 акции Ozon лидировали на Мосбирже. Бумаги компании дорожали на 2,01% — до 3,27 тыс. руб. за штуку. За Ozon в перечне следовали акции «Ленты» (+1,78%). На третьем месте — бумаги «Ростелекома» (+1,08%). Пятерку лидеров закрывали акции «Сургутнефтегаза» (+0,94%) и МТС (+0,41%).

На прошлой неделе Ozon отчитывался о росте чистой прибыли по РСБУ до 15 млрд руб. за первое полугодие. Выручка компании за отчетный период достигла 14,8 млрд руб. Кроме того, как выяснил накануне «Ъ», Ozon арендовал 140 тыс. кв. м складов в Подмосковье за 1,2 млрд руб.