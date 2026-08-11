Маркетплейс разложился в Подмосковье

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) заключил две крупные сделки на складском рынке. Компания арендовала совокупно 140 тыс. кв. м недвижимости в логопарках «Инсити Радищево» на Ленинградском шоссе и «Никольское-2» в Дмитровском районе Подмосковья. За аренду в обоих комплексах ритейлеру придется платить 1,1–1,2 млрд руб. Несмотря на снижение спроса на складские площади, крупные маркетплейсы продолжают точечно занимать склады для сохранения уровня сервиса и сроков поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

О том, что маркетплейс Ozon арендовал 60 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Инсити Радищево» на Ленинградском шоссе в Подмосковье и 80 тыс. кв. м площадей в складском комплексе «Никольское-2» в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости.

В пресс-службе Ozon подтвердили “Ъ” факт заключения арендных договоров. Площади в «Инсити Радищево» будут использоваться в качестве логистического хаба, уточняют в компании. Такой объем понадобился из-за роста количества заказов — за второй квартал 2026 года показатель вырос на 83%.

В то же время складские пространства в логопарке «Никольское-2» были арендованы для размещения крупногабаритных товаров, уточняют в пресс-службе Ozon. По собственным данным, число онлайн-заказов такой продукции за первое полугодие этого года увеличилось на четверть.

В VS Real Estate (собственник логопарка «Никольское-2») и «Инсити» (владеет «Инсити Радищево») не ответили на запрос “Ъ”.

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По оценке управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, за аренду 60 тыс. кв. м складских пространств в «Инсити Радищево» Ozon придется выплачивать 510–570 млн руб. в год, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Элеонора Богданова говорит о 500 млн руб. в год. Аренда 80 тыс. кв. м в складском комплексе «Никольское-2» обойдется маркетплейсу в 640 млн руб. в год, подсчитал собеседник “Ъ”.

Решение арендовать, а не приобрести складские площади может быть связано с необходимостью быстро занять требующиеся пространства и сохранить капитал, предполагает Станислав Ахмедзянов.

Подобрать склад для аренды сейчас довольно просто из-за роста предложения, говорит директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев. По его данным на начало июля 2026 года, в Москве и Подмосковье было свободно 1 млн кв. м складских площадей для аренды, что более чем вдвое больше, чем годом ранее.

Рост связан со снижением деловой активности в складском сегменте — часть компаний предпочитает отложить планы по расширению складской инфраструктуры на более благоприятное время, поясняет эксперт. Так, объем сделок с логопарками в Москве и Подмосковье по итогам января—июня текущего года сократился на 48% год к году, до 110,7 тыс. кв. м, отмечает господин Шевелев.

Тем не менее маркетплейсы продолжают экспансию, открывая новые объекты точечно, отмечает Элеонора Богданова. Ритейлеры вынуждены увеличивать географию присутствия для сохранения установленного уровня сервиса и сроков поставок в условиях роста оборота, говорит инвестиционный директор «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков.

В будущем спрос на логопарки будет поддерживать развитие электронной торговли и логистических операторов — риск неопределенности снизится, что позволит компаниям возобновить реализацию отложенных планов, ожидает Элеонора Богданова. Дополнительную активность, по прогнозам Андрея Ощепкова, обеспечат иностранные, преимущественно китайские, компании, стремящиеся заполнить ниши ушедших из России западных компаний.

София Мешкова