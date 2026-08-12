«Нафтатранс плюс» отказали в пересмотре решений по взысканию 300 млн рублей в пользу ЮЛКМ

Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал эмитенту облигаций ТК «Нафтатранс плюс» в пересмотре решений о взыскании номинальной стоимости биржевых облигаций в размере более 300 млн руб. в пользу ООО «ЮЛКМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Решение арбитражного суда Новосибирской области от 1 июня 2026 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в арбитражный суд Западно-Сибирского округа»,— говорится в картотеке дела.

27 мая 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» к топливной компании «Нафтатранс плюс» и взыскал с нее 300,16 млн руб., в том числе номинальную стоимость биржевых облигаций в размере 249,1 млн руб., проценты — 34,4 млн руб. и неустойку за просрочку досрочного погашения — 16,5 млн руб. Счета и имущество компании были арестованы ранее в рамках обеспечительных мер по искам, в том числе по требованию ЮЛКМ.

ТК «Нафтатранс плюс» с 2025 года остановила выплаты по всем своим облигациям, включая купоны. Основными причинами в компании назвали длительный период высоких ставок, отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падение спроса на рынке нефтетрейдинга, в результате чего сократились доходы его участников.

ООО «ТК "Нафтатранс плюс"» зарегистрировано в Новосибирске в 2007 году в сфере продажи и доставки нефтепродуктов. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2025 году выручка предприятия сократилась на 60,7% по сравнению с предыдущим годом — с 10,1 млрд руб. до 3,97 млрд руб. При этом чистая прибыль сменилась значительным убытком в 670,5 млн руб. против прибыли в 87,7 млн руб. годом ранее.

Лолита Белова