Командующий ТОФ: Запад привлекает суда третьих стран для перевозки военных грузов

Западные страны для перевозки грузов используют собственный «теневой флот», заявил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина. По его словам, Запад задействует суда под флагами третьих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий ТОФ Виктор Лиина

Фото: пресс-служба президента РФ Командующий ТОФ Виктор Лиина

Фото: пресс-служба президента РФ

«При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот»,— доложил командующий президенту Владимиру Путину.

Президент Владимир Путин сегодня прибыл на ракетный крейсер «Варяг», откуда наблюдал за учениями ТОФ. Виктор Лиина рассказал главе государства, что с 24 апреля по 6 августа вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало более 1 тыс. судов, из них около 400 — под флагами «недружественных государств». Командующий ТОФ заявил, что у флота достаточно ресурсов, чтобы задерживать их. Господин Путин пообещал зеркально отвечать на захват российских судов странами Европы.