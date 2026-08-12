Тихоокеанский флот готов задерживать суда недружественных России стран

Тихоокеанский флот (ТОФ) России имеет достаточно ресурсов, чтобы задерживать суда недружественных стране государств. Флот готов к решению таких задач, доложил президенту Владимиру Путину командующий ТОФ Виктор Лиина во время учений.

По словам военачальника, западные страны привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда под флагами третьих стран. «По сути, это их теневой флот. Силы для задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано»,— уточнил господин Лиина.

Владимир Путин подчеркнул, что мероприятия, подобные учениям ТОФ, необходимы для поддержания боеготовности и совершенствования военной составляющей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции»,— отметил президент. Он добавил, что задачи Тихоокеанского флота становятся «все более значимыми» из-за «складывающейся в регионе обстановки».

Сегодня президент впервые за 13 лет прибыл на остров Сахалин. Он поучаствовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, проходивших с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана.