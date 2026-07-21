Мирошник: Крым, Запорожье и Херсон затронули масштабные отключения света
Крым, Херсонскую и Запорожскую области на прошлой неделе затронули самые масштабные отключения электричества после ударов ВСУ по энергообъектам. Об этом рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В Крыму в начале недели полностью обесточены оказалась Керчь, частично — Северо-Западные и Восточные районы Крыма. В Севастополе были введены вынужденные веерные отключения», — подчеркнул он.
По словам господина Мирошника, в Симферополе, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске электроэнергию подавали с ограничениями. В Запорожской области сбои затронули около 106 тысяч человек. Родион Мирошник добавил, что массовые отключения электричества на минувшей неделе также фиксировались в Курской области, без света остались более 46 тыс. абонентов.
20 июля часть населенных пунктов Западного, Южного и Восточного Крыма осталась без электроснабжения. Еще в нескольких районах частично или полностью ограничили водоснабжение. С начала лета Крым и Севастополь столкнулись с проблемами энергообеспечения после регулярных ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. В двух субъектах ввели режим ЧС.
Атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, Запорожской и Херсонской областей, как сообщается, регулярно приводят к масштабным отключениям электроэнергии. Например, 24 июня 2026 года после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе произошел блэкаут, и большая часть Крыма столкнулась с проблемами энергообеспечения, из-за чего отменили работу троллейбусов и перевели детские сады на особый режим. Ночью того же дня электроснабжения лишились Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия и ряд районов Крыма. Причиной отключений «Крымэнерго» назвало технологические нарушения в электросети, не уточняя их характер. В Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения также для предотвращения перегруза энергосистемы.
В Херсонской области масштабные отключения света затрагивали десятки тысяч человек, например, в декабре 2025 года более 330 тысяч жителей в 450 населенных пунктах остались без электричества после удара ВСУ по высоковольтной линии «Джанкой — Мелитополь». В других случаях без света оставались свыше 60 тысяч человек в нескольких муниципальных округах из-за ударов по энергетической инфраструктуре. В Запорожской области в разное время также фиксировались отключения, затрагивающие до 44 тысяч, 30 тысяч и 20 тысяч человек после атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, включая подстанции и Запорожскую ТЭС. При этом энергетики отмечают, что восстановительные работы часто затруднены из-за сохраняющейся угрозы и активности дронов ВСУ. Проблемы с электро- и водоснабжением в Херсонской и Запорожской областях сохраняются на протяжении многих месяцев из-за боевых действий и износа сетей.
Помимо указанных регионов, Курская область также регулярно сталкивается с последствиями атак на энергообъекты. В разных случаях в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах без света оставались от 600 до 28 тысяч человек после ударов ВСУ по электроподстанциям, что приводило к сбоям в электроснабжении и отоплении. В некоторых населенных пунктах, таких как село Крупец, электроснабжение восстанавливалось по временной схеме от дизель-генераторов. В целом, по данным Минобороны РФ, ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам России, что ведет к отключениям электроэнергии у тысяч потребителей также и в Белгородской области, где в одном случае без света оставались 22 тысячи жителей в Грайворонском и Краснояружском районах.