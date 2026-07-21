Мирошник: Крым, Запорожье и Херсон затронули масштабные отключения света

Крым, Херсонскую и Запорожскую области на прошлой неделе затронули самые масштабные отключения электричества после ударов ВСУ по энергообъектам. Об этом рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В Крыму в начале недели полностью обесточены оказалась Керчь, частично — Северо-Западные и Восточные районы Крыма. В Севастополе были введены вынужденные веерные отключения», — подчеркнул он.

По словам господина Мирошника, в Симферополе, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске электроэнергию подавали с ограничениями. В Запорожской области сбои затронули около 106 тысяч человек. Родион Мирошник добавил, что массовые отключения электричества на минувшей неделе также фиксировались в Курской области, без света остались более 46 тыс. абонентов.

20 июля часть населенных пунктов Западного, Южного и Восточного Крыма осталась без электроснабжения. Еще в нескольких районах частично или полностью ограничили водоснабжение. С начала лета Крым и Севастополь столкнулись с проблемами энергообеспечения после регулярных ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. В двух субъектах ввели режим ЧС.