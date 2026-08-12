Путин: НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион

Силы НАТО «просачиваются в Азиатско-Тихоокеанский регион», заявил президент России Владимир Путин. Это, по его словам, создает угрозу конфликта в АТР.

«Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны»,— сказал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота.

Президент добавил, что напряженность растет и в Арктике. По его словам, Россия всегда была готова сотрудничать и использовать преимущества Северного морского пути на основе международного морского права.

В апреле 2026 года Североатлантический альянс заявил о намерении сотрудничать со странами Индо-Тихоокеанского региона. Среди них — Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия. В России планы по расширению военного блока в Азии называли угрозой.