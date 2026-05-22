Лавров назвал угрозой для России создание аналога НАТО в Азии

Страны Запада планируют создать в Азии новый военный альянс по аналогии с НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал это угрозой для интересов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР — наших ближайших партнеров в регионе. Ну, и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже»,— сказал господин Лавров на заседании Международных общественно-политических слушаний (трансляция велась на странице МИД России во «ВКонтакте»).

По словам Сергея Лаврова, США и их союзники по НАТО «ударными темпами» наращивают количество военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. «Под лозунгом неразрывности, безопасности Евроатлантики и так называемого Индо-Тихоокеанского региона проводится линия на то, чтобы расшатать и развалить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,— добавил министр.

О том, что страны Запада намерены создать аналог НАТО в Азии, также заявлял секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Официально о таких планах альянс не объявлял. При этом в апреле в НАТО поставили цель укреплять сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона — Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией.