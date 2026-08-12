Путин похвалил морпехов Тихоокеанского флота за дерзость и героизм на СВО

Президент Владимир Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», откуда наблюдал за учениями Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства заявил, что морская пехота ТОФ может решать все задачи, а ее бойцы действуют героически.

По словам президента, подобные морские учения нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи решает. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически»,— сказал Владимир Путин.

Тихоокеанский флот проводит учения по защите дальневосточных рубежей. Они проходят с 4 по 12 августа в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. В маневрах задействовано почти 60 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, около 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также 13 тыс. военнослужащих.