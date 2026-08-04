Тихоокеанский флот начал учения по обороне Дальнего Востока

Тихоокеанский флот России начал учения по защите дальневосточных рубежей, сообщило Минобороны. В них участвуют более 13 тыс. военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации.

Как указано в заявлении Минобороны, учения проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Военнослужащие должны отработать комплексное применение высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.

«Основная задача — проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач»,— добавило ведомство.

Учения флота, как уточнило Минобороны, проходят совместно с другими силовыми ведомствами и органами исполнительной власти России.