Путин исключил претензии России к Японии

У России нет претензий к Японии, заявил президент Владимир Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Однако, по его словам, Москва хотела бы понять позицию Токио, который присоединился к антироссийским санкциям.

Владимир Путин добавил, что Япония претендует на Курильские острова, несмотря на то что они закреплены за Россией по итогам Второй мировой войны. «Впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз»,— сказал президент.

Переговоры по статусу отдельных частей Курил страны ведут с середины прошлого века. Москва вышла из них в ответ на санкции Токио, введенные после начала СВО. Российский МИД считает, что стороны могут восстановить отношения, если Япония снимет персональные и экономические санкции и откажется от поддержки Украины.