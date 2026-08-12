Число пострадавших при ударе БПЛА по Геленджику выросло до трех

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил информацию о пострадавших при ударе беспилотников в Геленджике. По данным ведомства, ранены три человека, двое из них госпитализированы. В городе ввели локальный режим ЧС после падения обломков БПЛА.

Около 20 домов получили повреждения в районе Голубой бухты — пляжном районе в 10 км от центра города. Жильцов эвакуируют, уточнили в оперштабе.

Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов. Были атакованы гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Погибли два человека, в том числе ребенок. Не менее 12 человек пострадали.