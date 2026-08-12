Главное на рынке недвижимости к утру 12 августа

Маркетплейс Ozon арендовал совокупно 140 тыс. кв. м недвижимости в логопарках «Инсити Радищево» на Ленинградском шоссе и «Никольское-2» в Дмитровском районе Подмосковья, сообщает «Ъ». Аренда в обоих комплексах обойдется ритейлеру в 1,1–1,2 млрд руб. в год. Площади в «Инсити Радищево» будут использоваться как логистический хаб, в логопарке «Никольское-2» — для размещения крупногабаритных товаров.

Компания «Газпром промгаз» выставила на продажу участок на 0,7 га и два административных здания высотой 3 и 6 этажей и общей площадью 10,4 тыс. кв. м в подмосковном городе Видное. Начальная цена составит 621,1 млн руб., а цена отсечения — 527,9 млн руб. В корпусах по адресу ул. Вокзальная, 23, располагался офис «Газпром промгаза». Участок можно использовать для размещения административно-хозяйственных объектов. Заявки принимаются до 24 августа. Торги пройдут 26 августа. Их организатором выступит ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».

Межрайонная ИФНС России по Башкортостану потребовала признать банкротом дочернюю компанию девелопера «Самолет» из Санкт-Петербурга — «СЗ “СПБ Реновация — Колпино”». Задолженность компании по налогам составляет 5 млн руб., указали в ведомстве. В пресс-службе «СПБ Реновация — Колпино» при этом заявили Telegram-каналу «Домострой», что вся задолженность перед налоговой погашена еще 31 июля. Иск подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. «СПБ Реновация — Колпино» строила жилой комплекс «Астрид» в Петербурге.

Замглавы Минстроя Юрий Муценек заявил в интервью ТАСС, что минимальные требования к отделке квартир от застройщиков должны стать обязательными. При этом параметры стандартизации качества должны носить рекомендательный характер, отметил чиновник. По его словам, тема еще требует обсуждения, однако в любом случае стандарты должны быть зарегистрированы. В мае Минстрой опубликовал проект законодательных изменений, которые обяжут включать отделку жилья в проектную документацию. Сейчас его готовят к публичным консультациям. В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 марта 2027 года. «Мы будем продолжать это движение», — пообещал господин Муценек.

Девелопер «ПИК» выставит на торги железобетонный завод «Волга Форм» в Нижнем Новгороде с начальной ценой в 150 млн руб., сообщает организатор Российский аукционный дом. В лот войдут право аренды до 2055 года на земельный участок в 8,94 га и право собственности на 14 объектов недвижимости общей площадью 13,1 тыс. кв. м. Предприятие рассчитано на выпуск трехслойных стеновых панелей с утеплителем, сплошных плит перекрытий, колонн, ригелей и балок для массового строительства. На территории комплекса также есть собственная ж/д инфраструктура, выходящая на сеть Горьковской железной дороги. Площадку также можно перепрофилировать под индустриальный парк или логистический хаб. Аукцион запланирован на 7 октября.