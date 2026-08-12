Трое пакистанцев погибли при ударе хуситов по судну в Красном море

Три гражданина Пакистана погибли и один пострадал при ударе хуситов по торговому судну в Красном море. Об этом сообщил пакистанский министр иностранных дел Ишак Дар.

«Я поручил нашему посольству в Эр-Рияде незамедлительно наладить координацию с соответствующими органами и принять все необходимые меры для извлечения и возвращения тел погибших граждан Пакистана»,— написал господин Дар в X.

11 августа хуситы атаковали торговое судно и корабль в районе Баб-эль-Мандебского пролива — одного из основных международных морских маршрутов. Reuters писал, что торговое судно принадлежит египетским компаниям. По данным агентства, оно не связано с Саудовской Аравией, которой хуситы объявили блокаду в середине июля.