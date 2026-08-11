Трое погибли при ударе хуситов по торговому судну в Баб-эль-Мандебском проливе
Хуситы атаковали торговое судно в районе Баб-эль-Мандебского пролива. При ударе баллистической ракетой погибли три члена экипажа — двое пакистанцев и один индонезиец, пишут «Аль-Хадат» и «Аль-Арабия».
11 августа, по данным «Аль-Хадат», беспилотники вооруженных сил Йемена ударили по позициям хуситов к востоку от провинции Аль-Джауф. Атака стала ответом на удары «Ансар Аллах» баллистическими ракетами и БПЛА по кварталам йеменского Мариба, утверждает издание.
Баб-эль-Мандебский пролив находится между Йеменом и Аравийским полуостровом, соединяя Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Это один из ключевых международных морских маршрутов. В конце июля правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) официально объявило морскую блокаду Саудовской Аравии. Решение стало ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолет.
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) 10 августа 2026 года заявило об ударе ракетами и беспилотниками по портовому городу Аль-Моха на побережье Красного моря, контролируемому официальным правительством Йемена, вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Целью атаки были саудовские войска и склады с оружием, что, по заявлению хуситов, стало ответом на военные приготовления Эр-Рияда и было направлено на сдерживание «саудовской эскалации». Хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами в конце июля 2026 года, когда «Ансар Аллах» объявило о морской блокаде королевства после атаки на самолет с членами движения 13 июля 2026 года.
Пятью днями ранее, 5 августа 2026 года, «Ансар Аллах» атаковало баллистическими ракетами саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря, что стало восьмым судном, атакованным движением с момента объявления военно-морской блокады Саудовской Аравии 20 июля 2026 года. Поводом для эскалации послужила попытка центрального правительства Йемена, близкого к Эр-Рияду, атаковать самолет с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи 13 июля 2026 года.