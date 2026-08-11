Трое погибли при ударе хуситов по торговому судну в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы атаковали торговое судно в районе Баб-эль-Мандебского пролива. При ударе баллистической ракетой погибли три члена экипажа — двое пакистанцев и один индонезиец, пишут «Аль-Хадат» и «Аль-Арабия».

11 августа, по данным «Аль-Хадат», беспилотники вооруженных сил Йемена ударили по позициям хуситов к востоку от провинции Аль-Джауф. Атака стала ответом на удары «Ансар Аллах» баллистическими ракетами и БПЛА по кварталам йеменского Мариба, утверждает издание.

Баб-эль-Мандебский пролив находится между Йеменом и Аравийским полуостровом, соединяя Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Это один из ключевых международных морских маршрутов. В конце июля правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) официально объявило морскую блокаду Саудовской Аравии. Решение стало ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолет.