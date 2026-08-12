В Приангарье суд защитил ошибочно признанного погибшим участника СВО

Слюдянский райсуд Иркутской области аннулировал ошибочную запись о смерти участника специальной военной операции (СВО) на территории Украины, освобожденного из плена, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным суда, житель Приангарья числился в базах данных ЗАГС как погибший в зоне проведения СВО с октября 2023 года. Впоследствии выяснилось, что военнослужащий был взят в плен, а затем освобожден в ходе обмена в феврале 2024 года.

Суд признал недействительной актовую запись о смерти бывшего участника СВО. Решение вступило в законную силу.

Михаил Кичанов