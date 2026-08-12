Обманувшие Матерь Бложью юрист и адвокат получили по 4 года лишения свободы

Савеловский суд Москвы приговорил адвоката Алису Волхову и налогового юриста Ольгу Гольцеву к 4 годам колонии общего режима за хищение 41 млн руб. у блогера Александры Митрошиной, более известной как Матерь Бложья. Как сообщает корреспондент “Ъ”, они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волховой суд также запретил в течение трех лет заниматься адвокатской деятельностью. Кроме того, в пользу госпожи Митрошиной суд взыскал с подсудимых около 41 млн руб., удовлетворив два иска блогера.

После оглашение приговора подсудимые были арестованы в зале суда.

О том, что адвокат Алиса Волхова и налоговый юрист Ольга Гольцева похитили у нее внушительную сумму, Александра Митрошина рассказала, когда правоохранители расследовали ее уголовное дело. Первоначально блогера обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 172 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ), однако дело в этой части было прекращено еще на стадии следствия. По словам заявительницы, именно тот период (2024 год) юристки и убедили передать им в общей сложности более 68 млн руб.

В частности, для того чтобы избежать принудительного списания налоговикам и вычеркнуть госпожу Митрошину из несуществующих черных списков Интерпола и администрации президента РФ. Еще более 12 млн руб. блогер отдала, чтобы оформить паспорт гражданки Республики Вануату — тихоокеанского государства в Меланезии, расположенного в южной части Тихого океана. Часть средств была переведена на счет ИП Волховой в качестве оплаты за предоставление услуг медиации.

Сама госпожа Митрошина 18 июня этого года была осуждена на три года лишения свободы условно за легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму более 115 млн руб. с конфискацией имущества на эту сумму. Обвинение обжаловало приговор как чрезмерно мягкий.

Мария Локотецкая