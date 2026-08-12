ФАС уличила независимых операторов АЗС Сибири в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала признаки картельного сговора на розничном рынке топлива в Республике Хакасия и Красноярском крае. По данным регулятора, с мая необоснованно выросли цены на заправках СТК в Черногорске, а с середины июля — у операторов Extra, «Регион 19» и «Роснефтепродукт» в Саяногорске. Еще два игрока рынка попались на завышении стоимости бензина АИ-92 в Алтайском районе. В случае подтверждения нарушений им грозит административная ответственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

УФАС по Красноярскому краю выявило признаки заключения антиконкурентного соглашения между ООО «Старт» и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность под товарным знаком «Газпромнефть». «Участники рынка синхронно установили и поддерживали одинаковые розничные цены на топливо»,— отметили в ФАС.

В конце июля УФАС по Новосибирской области обнаружило признаки картеля на оптовом рынке топлива в регионе. Служба возбудила дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

Лолита Белова