В Крыму при атаке БПЛА погиб человек

В крымском поселке Новоселовское в результате атаки беспилотников погиб мирный житель. ЧП случилось в Раздольненском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Прошу всех крымчан сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации»,— добавил господин Аксенов.

Минобороны России отчитывалось о сбитых беспилотниках над Крымом, но их число не уточняло. В общей сложности силы ПВО за ночь сбили 502 БПЛА над восемью российскими регионами.