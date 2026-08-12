Минобороны России отчиталось об ударе по базе с топливом в порту Одессы

Вооруженные силы России атаковали инфраструктуру порта Одессы. Подразделения наносили удары высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны.

Целью удара стала база горюче-смазочных материалов. Ведомство считает, что ее использовали для обеспечения топливом Вооруженных сил Украины.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по морской инфраструктуре Украины. Вечером 11 августа ведомство сообщило об ударе по патрульному катеру в Черном море южнее Одессы.