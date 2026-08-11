Минобороны России отчиталось об ударе по патрульному катеру ВСУ в Черном море

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение августа 2026 года Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по судам, перевозившим военные грузы для ВСУ в акватории Черного моря и портах Украины. Так, 6 августа Вооруженные силы России поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы, которые, по данным министерства, осуществляли доставку военных грузов. Днем ранее, 5 августа, Вооруженные силы России поразили три сухогруза также южнее Одессы, которые, как сообщалось, перевозили вооружение и военное имущество для ВСУ. Эти действия являются частью серии ударов, ежедневно наносимых Минобороны России с начала августа по портам Украины, включая атаки на четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море 4 августа.

В предшествующий период, 4 августа 2026 года, российская армия поразила три судна с грузом военного назначения в порту Николаева и еще одно — в акватории Черного моря южнее Одессы. Также под удары российских войск попали контейнерный терминал с военными и склад с беспилотниками FP-2 в порту Черноморска. 3 августа Вооруженные силы России нанесли удары по четырем сухогрузам, перевозившим военные грузы для ВСУ, два из которых были поражены в портах Николаев и Южный, а еще два — южнее Одессы. В тот же день, 3 августа, российское ведомство сообщило о поражении трех сухогрузов в акватории Черного моря, перевозивших грузы военного назначения, а также о сухогрузе в порту Николаева.