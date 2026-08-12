NYT показала кадры тайной перевозки Трампа в самолет в фургоне с едой

Газета The New York Times (NYT) опубликовала видео, на котором, предположительно, запечатлено, как президента США Дональда Трампа тайно перевозят на военный самолет в фургоне с едой. Американскому президенту в июле пришлось покидать Анкару секретным бортом из-за угрозы покушения со стороны Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фудтрак расположен за самолетом Air Force One, который готовится к вылету, Анкара, 8 июля Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP Следующая фотография 1 / 3 Фудтрак расположен за самолетом Air Force One, который готовится к вылету, Анкара, 8 июля Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

На предоставленных NYT кадрах видно, как господин Трамп поднялся на борт президентского самолета Air Force One. На этом же лайнере из Турции вылетели журналисты и несколько американских чиновников. Позднее на видео можно заметить, как от самолета отъезжает грузовик с контейнером, который до этого стоял без грузовой части. На этом грузовике президента США перевезли на стоявший по соседству самолет C-32A, пишет NYT. По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио знал об угрозе покушения и тоже летел на старом самолете.

Как рассказал The Washington Post правительственный источник, существовала угроза того, что Иран готовит покушение на Дональда Трампа, когда тот будет вылетать из Анкары, где проходил саммит НАТО. Чтобы избежать этой угрозы, была проведена операция прикрытия. Журналисты, летевшие на Air Force One, даже не засекли, как господину Трампу удалось перебраться со своего борта на C-32A, выяснили СМИ.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пролетел инкогнито».