В Минэкономики зафиксировали двукратный рост числа волонтеров в СОНКО

Социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) становится все больше: их число, по данным Минэкономики, выросло до 133 тыс. за последние 13 лет. Одновременно с этим почти вдвое — до 3,7 млн человек — увеличилось и число волонтеров, работающих с такими организациями. «Сектор социально ориентированных НКО не только наращивает ресурсную базу, но и последовательно увеличивает реальный охват населения»,— заявили “Ъ” в Минэкономики. О стремительном росте сектора СОНКО говорить пока рано, отмечают эксперты, ведь многие из организаций закрываются, не справившись с реализацией своей миссии.

Число социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам 2025 года выросло до 133 тыс., что на 23% больше, чем в 2012 году, сообщили “Ъ” в Минэкономики и Росстате. Больше всего организаций сосредоточено в Центральном (33,7 тыс.), Приволжском (25,3 тыс.) и Сибирском (16,5 тыс.) федеральных округах. Число волонтеров, работающих в этих НКО, за прошедшие 13 лет увеличилось с 1,4 млн до 3,7 млн человек.

Социально ориентированными НКО считаются организации, которые занимаются решением социальных проблем, например оказанием помощи пострадавшим в ЧС, развитием проектов в области благотворительности, образования и медицины. Такие НКО имеют право на финансовую поддержку от государства и налоговые льготы. С 2021 года Минэкономики ведет реестр СОНКО. Остальные НКО контролирует Минюст.

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