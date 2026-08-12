Избирком Хакасии не зарегистрировал самовыдвиженца на выборах в Госдуму

Выборы депутата Госдумы РФ в Хакасском одномандатном округе №40 пройдут без самовыдвиженцев. Избирательная комиссия региона на заседании 12 августа отказала в регистрации врачу, участнику СВО Игорю Арчимаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Он представил недостаточное количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения»,— говорится в сообщении избиркома. Самовыдвиженцам необходимо было собрать в этом округе 11851 подпись.

Таким образом, за мандат депутата Госдумы РФ в Хакасии будут бороться семь человек. В их числе Ирина Вербицкая («Справедливая Россия»), Иван Мисюк («Новые люди»), Михаил Молчанов (ЛДПР), Валерий Старостин (КПРФ), Игорь Ефремов («Зеленые»), Павел Камеко («Коммунисты России») и Александр Штыгашев («Единая Россия»). Все они прошли процедуру регистрации.

Валерий Лавский