Папу римского ждут как рок-звезду

Франция ожидает приезда папы римского Льва XIV, и очевидно, что желающих увидеть нового понтифика будет явно больше, чем предполагалось. Организаторы ожидают до полумиллиона участников. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV

Фото: Bruna Casas / Reuters Папа римский Лев XIV

Фото: Bruna Casas / Reuters

Лев XIV, первый американец на престоле Святого Петра, приезжает в страну, которая одновременно является одной из исторических опор европейской христианской цивилизации и одним из наиболее секуляризированных обществ Европы.

Папа пробудет во Франции с 25 по 28 сентября. В его программе — Париж, Лурд и Мец. В Париже он встретится с президентом Эмманюэлем Макроном, выступит в ЮНЕСКО, отслужит вечерню в Нотр-Даме и встретится с молодежью на стадионе в Сен-Дени. На следующий день состоится огромная месса под открытым небом в центре столицы. Затем в программе Лурд, одно из главных мест католического паломничества, и, наконец, Мец, где находится дом-музей одного из архитекторов объединенной Европы Робера Шумана, память которого папа почтит.

Это первый полноценный визит папы при президенте Макроне. В 2008 году Париж и Лурд посещал Бенедикт XVI, вскоре после избрания папой. Тогда Йозеф Ратцингер (так понтифика звали в миру) встретился в Елисейском дворце с президентом Николя Саркози, затем с представителями культуры в Колледже Бернардинцев, отслужил вечерню в Нотр-Даме и мессу на Эспланаде Инвалидов, а затем также отправился в Лурд.

В 2023 году во Франции побывал папа Франциск, но это не был государственный визит. Он приезжал в Марсель на «Средиземноморские встречи», говорил там прежде всего о миграции и ответственности Европы перед теми, кто пытается пересечь Средиземное море. А в декабре 2024 года Франциск совершил еще одну поездку во Францию — на сей раз на Корсику.

Поэтому Лев XIV возвращается в страну, где папа был совсем недавно. Но нынешняя поездка все же имеет иной масштаб и характер. В этом есть и оттенок примирения. Много говорили и о том, что Эмманюэль Макрон якобы не дождался папу на открытие восстановленного после пожара собора Нотр-Дам. Действительно, Франциск не приехал на церемонию в декабре 2024 года, а Лев XIV демонстративно включил Нотр-Дам в программу своего первого полноценного визита во Францию. 10 апреля 2026 года президент Макрон встретился со Львом XIV в Ватикане, обсудив международные конфликты, мир, Ближний Восток и положение христиан в регионе.

Ватикан отдельно подчеркнул хорошие отношения между Францией и Святым престолом. Но это вовсе не означает полного совпадения взглядов. В 2008-м Бенедикт XVI выступал именно перед французским культурным и интеллектуальным миром и говорил о взаимоотношениях веры, разума и культуры. Он обращался к стране, которая уже была глубоко секулярной, но все еще без особых колебаний признавала христианство важнейшей частью своей интеллектуальной истории.

Сегодня ситуация сложнее.

Католическая церковь во Франции вступает в спор с государством по некоторым принципиальным вопросам.

Самое очевидное расхождение — вопрос о недавно принятом законе, устанавливающем право на «помощь в умирании». Парламент сказал свое слово, но окончательное решение еще зависит от Конституционного совета. Для Льва XIV это вопрос принципа. Папа уже говорил о достоинстве человека и праве на жизнь до самой последней минуты. Здесь компромисс между Парижем и Ватиканом найти гораздо сложнее, чем по вопросам дипломатии, и приезд Льва XIV во Францию оказывается не только праздником для верующих католиков, но и демонстрацией поддержки противникам «ассистированной смерти».

Важен также визит в Мец. Там папа почтит память Робера Шумана (1886–1963) — одного из отцов европейской интеграции, бывшего премьер-министра Франции и первого председателя Европейской парламентской ассамблеи. Процесс его беатификации продолжается. В 2021 году папа Франциск разрешил опубликовать декрет о героических добродетелях Шумана, после чего тот получил титул «досточтимого». Ну а для причисления к лику блаженных необходимо признание чуда, приписываемого его заступничеству.

Выбор личности Шумана в качестве одного из символов поездки символичен. Лев XIV приезжает в Европу, которая переживает один из самых сложных периодов своей истории, и напоминает о человеке, для которого европейское объединение было прежде всего проектом примирения народов после двух мировых войн.

Французское общество не отвечает на сентябрьский визит политическими лозунгами, никто из основных и всегда таких шумных представителей крайне левых пока не высказывался против приезда папы. Глупо спорить с такой популярной личностью.

Льва XIV ожидают как рок-звезду, способную собирать стадионы.

На вечер встречи с молодежью на огромном футбольном Stade de France регистрация уже закрыта, а на мессу на площади Согласия и Елисейских Полях записались более 200 тыс. человек.

Это не означает повального возвращения Франции к католицизму, хотя рост интереса к нему среди французской молодежи действительно заметен — быть может, в пику распространению других религий. Французам сегодня интересен не столько сам институт церкви, сколько человек, который способен, опираясь на ее моральный авторитет и огромное влияние, успешно противоречить политикам — вместо того, чтобы одобрять все, что придет им в голову.

Алексей Тарханов