Папу римского ждут как рок-звезду
Лев XIV в сентябре отправится во Францию
Франция ожидает приезда папы римского Льва XIV, и очевидно, что желающих увидеть нового понтифика будет явно больше, чем предполагалось. Организаторы ожидают до полумиллиона участников. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Папа римский Лев XIV
Фото: Bruna Casas / Reuters
Лев XIV, первый американец на престоле Святого Петра, приезжает в страну, которая одновременно является одной из исторических опор европейской христианской цивилизации и одним из наиболее секуляризированных обществ Европы.
Папа пробудет во Франции с 25 по 28 сентября. В его программе — Париж, Лурд и Мец. В Париже он встретится с президентом Эмманюэлем Макроном, выступит в ЮНЕСКО, отслужит вечерню в Нотр-Даме и встретится с молодежью на стадионе в Сен-Дени. На следующий день состоится огромная месса под открытым небом в центре столицы. Затем в программе Лурд, одно из главных мест католического паломничества, и, наконец, Мец, где находится дом-музей одного из архитекторов объединенной Европы Робера Шумана, память которого папа почтит.
Это первый полноценный визит папы при президенте Макроне. В 2008 году Париж и Лурд посещал Бенедикт XVI, вскоре после избрания папой. Тогда Йозеф Ратцингер (так понтифика звали в миру) встретился в Елисейском дворце с президентом Николя Саркози, затем с представителями культуры в Колледже Бернардинцев, отслужил вечерню в Нотр-Даме и мессу на Эспланаде Инвалидов, а затем также отправился в Лурд.
В 2023 году во Франции побывал папа Франциск, но это не был государственный визит. Он приезжал в Марсель на «Средиземноморские встречи», говорил там прежде всего о миграции и ответственности Европы перед теми, кто пытается пересечь Средиземное море. А в декабре 2024 года Франциск совершил еще одну поездку во Францию — на сей раз на Корсику.
Поэтому Лев XIV возвращается в страну, где папа был совсем недавно. Но нынешняя поездка все же имеет иной масштаб и характер. В этом есть и оттенок примирения. Много говорили и о том, что Эмманюэль Макрон якобы не дождался папу на открытие восстановленного после пожара собора Нотр-Дам. Действительно, Франциск не приехал на церемонию в декабре 2024 года, а Лев XIV демонстративно включил Нотр-Дам в программу своего первого полноценного визита во Францию. 10 апреля 2026 года президент Макрон встретился со Львом XIV в Ватикане, обсудив международные конфликты, мир, Ближний Восток и положение христиан в регионе.
Ватикан отдельно подчеркнул хорошие отношения между Францией и Святым престолом. Но это вовсе не означает полного совпадения взглядов. В 2008-м Бенедикт XVI выступал именно перед французским культурным и интеллектуальным миром и говорил о взаимоотношениях веры, разума и культуры. Он обращался к стране, которая уже была глубоко секулярной, но все еще без особых колебаний признавала христианство важнейшей частью своей интеллектуальной истории.
Сегодня ситуация сложнее.
Католическая церковь во Франции вступает в спор с государством по некоторым принципиальным вопросам.
Самое очевидное расхождение — вопрос о недавно принятом законе, устанавливающем право на «помощь в умирании». Парламент сказал свое слово, но окончательное решение еще зависит от Конституционного совета. Для Льва XIV это вопрос принципа. Папа уже говорил о достоинстве человека и праве на жизнь до самой последней минуты. Здесь компромисс между Парижем и Ватиканом найти гораздо сложнее, чем по вопросам дипломатии, и приезд Льва XIV во Францию оказывается не только праздником для верующих католиков, но и демонстрацией поддержки противникам «ассистированной смерти».
Важен также визит в Мец. Там папа почтит память Робера Шумана (1886–1963) — одного из отцов европейской интеграции, бывшего премьер-министра Франции и первого председателя Европейской парламентской ассамблеи. Процесс его беатификации продолжается. В 2021 году папа Франциск разрешил опубликовать декрет о героических добродетелях Шумана, после чего тот получил титул «досточтимого». Ну а для причисления к лику блаженных необходимо признание чуда, приписываемого его заступничеству.
Выбор личности Шумана в качестве одного из символов поездки символичен. Лев XIV приезжает в Европу, которая переживает один из самых сложных периодов своей истории, и напоминает о человеке, для которого европейское объединение было прежде всего проектом примирения народов после двух мировых войн.
Французское общество не отвечает на сентябрьский визит политическими лозунгами, никто из основных и всегда таких шумных представителей крайне левых пока не высказывался против приезда папы. Глупо спорить с такой популярной личностью.
Льва XIV ожидают как рок-звезду, способную собирать стадионы.
На вечер встречи с молодежью на огромном футбольном Stade de France регистрация уже закрыта, а на мессу на площади Согласия и Елисейских Полях записались более 200 тыс. человек.
Это не означает повального возвращения Франции к католицизму, хотя рост интереса к нему среди французской молодежи действительно заметен — быть может, в пику распространению других религий. Французам сегодня интересен не столько сам институт церкви, сколько человек, который способен, опираясь на ее моральный авторитет и огромное влияние, успешно противоречить политикам — вместо того, чтобы одобрять все, что придет им в голову.