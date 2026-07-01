Нижняя палата парламента Франции поддержала закон об эвтаназии в третьем чтении

30 июня Национальная ассамблея Франции в третий раз одобрила законопроект о легализации эвтаназии и «ассистированного самоубийства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alice Sacco / Reuters Фото: Alice Sacco / Reuters

Реформа была инициирована президентом Эмманюэлем Макроном. Он опирался на материалы Гражданской конвенции по вопросам конца жизни, собиравшейся в 2023 году. Тогда в течение трех месяцев 184 выбранных по жребию гражданина Франции обсуждали проблему и вынесли по ней положительное решение, рекомендовав господину Макрону как можно скорее передать вопрос на рассмотрение парламента. Законопроект начали рассматривать в парламенте в 2024 году, однако ни его принятие, ни отклонение тогда не состоялись из-за роспуска Национальной ассамблеи и внеочередных парламентских выборов.

Законопроект предусматривает право на «помощь в уходе из жизни» для совершеннолетних пациентов, страдающих тяжелым и неизлечимым заболеванием, находящихся на поздней или терминальной стадии болезни. Авторы документа подчеркивают, что доступ к процедуре будет строго ограничен и сопровождаться многоступенчатой медицинской проверкой. Тем не менее по его поводу позиции нижней палаты парламента — Национальной ассамблеи — и верхней — Сената — категорически разошлись. Сенат, где большинство принадлежит правым, реформу не поддерживает, считая ее противоречащей законам человечности, религиозным принципам и здравому смыслу. В последний раз Сенат отклонил законопроект, снабдив его поправками, кардинально меняющими его смысл, в январе 2026 года, и вновь отправил документ в Национальную ассамблею. Та, в свою очередь, не изменила своего решения и вновь дала согласие. Документ поддержали 295 депутатов нижней палаты, против высказались 232. Таким образом, соотношение сил практически не изменилось по сравнению с двумя предыдущими голосованиями: в мае 2025 года законопроект получил 305 голосов за, а в марте 2026 года — 299. Теперь власти рассчитывают довести один из самых спорных социальных законопроектов последних лет до окончательного принятия.

Текст вновь поступит в Сенат, который уже дважды его отклонял и, как ожидается, сделает это снова во время рассмотрения, начинающегося 7 июля. Однако правительство заранее предусмотрело такую возможность и воспользуется процедурой, позволяющей предоставить последнее слово нижней палате парламента. Окончательное голосование в Национальной ассамблее намечено на середину июля.

За время парламентского обсуждения депутаты рассмотрели почти 1,8 тыс. поправок, большинство из которых внесли противники реформы. Существенно изменить документ им не удалось. Вместе с тем из текста исключили положения об уголовной ответственности за воспрепятствование получению «помощи в уходе из жизни» и за склонение к ней.

Сохранился и один из ключевых принципов реформы: смертельный препарат должен принимать сам пациент. Медицинский работник сможет ввести его только в том случае, если человек уже не способен сделать это самостоятельно по физическим причинам. Сторонники реформы называют документ разумным компромиссом и считают, что он позволит уважать свободу выбора неизлечимо больных людей при сохранении строгих гарантий против злоупотреблений. Противники, среди которых большинство депутатов правых партий и представители партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», предупреждают, что Франция переступает важную этическую границу, а существующих ограничений может оказаться недостаточно для защиты наиболее уязвимых пациентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть, что доктор прописал».

Алексей Тарханов, Париж