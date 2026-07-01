Нижняя палата парламента Франции поддержала закон об эвтаназии в третьем чтении
30 июня Национальная ассамблея Франции в третий раз одобрила законопроект о легализации эвтаназии и «ассистированного самоубийства».
Фото: Alice Sacco / Reuters
Реформа была инициирована президентом Эмманюэлем Макроном. Он опирался на материалы Гражданской конвенции по вопросам конца жизни, собиравшейся в 2023 году. Тогда в течение трех месяцев 184 выбранных по жребию гражданина Франции обсуждали проблему и вынесли по ней положительное решение, рекомендовав господину Макрону как можно скорее передать вопрос на рассмотрение парламента. Законопроект начали рассматривать в парламенте в 2024 году, однако ни его принятие, ни отклонение тогда не состоялись из-за роспуска Национальной ассамблеи и внеочередных парламентских выборов.
Законопроект предусматривает право на «помощь в уходе из жизни» для совершеннолетних пациентов, страдающих тяжелым и неизлечимым заболеванием, находящихся на поздней или терминальной стадии болезни. Авторы документа подчеркивают, что доступ к процедуре будет строго ограничен и сопровождаться многоступенчатой медицинской проверкой. Тем не менее по его поводу позиции нижней палаты парламента — Национальной ассамблеи — и верхней — Сената — категорически разошлись. Сенат, где большинство принадлежит правым, реформу не поддерживает, считая ее противоречащей законам человечности, религиозным принципам и здравому смыслу. В последний раз Сенат отклонил законопроект, снабдив его поправками, кардинально меняющими его смысл, в январе 2026 года, и вновь отправил документ в Национальную ассамблею. Та, в свою очередь, не изменила своего решения и вновь дала согласие. Документ поддержали 295 депутатов нижней палаты, против высказались 232. Таким образом, соотношение сил практически не изменилось по сравнению с двумя предыдущими голосованиями: в мае 2025 года законопроект получил 305 голосов за, а в марте 2026 года — 299. Теперь власти рассчитывают довести один из самых спорных социальных законопроектов последних лет до окончательного принятия.
Текст вновь поступит в Сенат, который уже дважды его отклонял и, как ожидается, сделает это снова во время рассмотрения, начинающегося 7 июля. Однако правительство заранее предусмотрело такую возможность и воспользуется процедурой, позволяющей предоставить последнее слово нижней палате парламента. Окончательное голосование в Национальной ассамблее намечено на середину июля.
За время парламентского обсуждения депутаты рассмотрели почти 1,8 тыс. поправок, большинство из которых внесли противники реформы. Существенно изменить документ им не удалось. Вместе с тем из текста исключили положения об уголовной ответственности за воспрепятствование получению «помощи в уходе из жизни» и за склонение к ней.
Сохранился и один из ключевых принципов реформы: смертельный препарат должен принимать сам пациент. Медицинский работник сможет ввести его только в том случае, если человек уже не способен сделать это самостоятельно по физическим причинам. Сторонники реформы называют документ разумным компромиссом и считают, что он позволит уважать свободу выбора неизлечимо больных людей при сохранении строгих гарантий против злоупотреблений. Противники, среди которых большинство депутатов правых партий и представители партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», предупреждают, что Франция переступает важную этическую границу, а существующих ограничений может оказаться недостаточно для защиты наиболее уязвимых пациентов.
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Инициатива по легализации эвтаназии во Франции, поддерживаемая президентом Эмманюэлем Макроном, изначально столкнулась с рядом препятствий, включая роспуск Национальной ассамблеи и внеочередные парламентские выборы в 2024 году, что отложило её рассмотрение. В мае 2025 года законопроект был принят Национальной ассамблеей в первом чтении как «право на помощь при смерти», но в Сенате, где большинство составляют правые, его ожидает сильное сопротивление.
Ранее, в сентябре 2023 года, Эмманюэль Макрон обсуждал детали законопроекта об эвтаназии с Папой Римским Франциском, который категорически выступает против медицинской эвтаназии. Несмотря на разногласия, Макрон стремится к компромиссу с верующими и правыми, подчеркивая, что законопроект направлен на защиту достоинства человека, а не на поощрение лечебной смерти.
Противники законопроекта в Сенате, где документ уже дважды отклонялся, опасаются, что легализация эвтаназии может привести к «цивилизационному разлому», а опыт других стран, таких как Нидерланды, Бельгия и Канада, показывает постепенное расширение рамок допустимого. Они также отмечают, что существующий «закон Леонетти» 2005 года уже предоставляет неизлечимо больным право отказаться от лечения и получать паллиативную помощь.