Причиной мора рыбы в красноярском озере Тагарском могла стать нехватка кислорода

Массовая гибель рыбы в озере Тагарском на юге Красноярского края может быть вызвана нехваткой кислорода в водоеме. Об этом региональная прокуратура сообщила ТАСС. Специалисты Росрыболовства и Главрыбвода взяли пробы воды и отправили их на исследование.

О ЧП на озере Тагарском 11 августа сообщила администрация Минусинского округа. Вблизи водоема стоит неприятный запах, на берегу — большое количество мертвой рыбы. Местные власти ждут результатов проверок и исследований, чтобы прояснить причину мора. На это время местных жителей и туристов попросили отказаться от прогулок вдоль берега и не купаться в водоеме, хотя разрешенных мест отдыха там нет. В администрации также предупредили об опасности использования такой рыбы в пищу и в качестве корма для животных.

Массовый мор рыбы также был зафиксирован в Волковском ручье Ярославской области, бассейнах рек Туры, Тобола и Иртыша в Свердловской и Тюменской областях. В Росрыболовстве объясняли природную катастрофу в последнем регионе дефицитом кислорода в воде из-за паводка.