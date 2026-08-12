FT: транзит судов в Панамском канале подорожал в 16 раз из-за Ирана и климата
Ежедневные аукционы на транзит через Панамский канал в августе в среднем составляют $1,1 млн, что в 16 раз больше прошлогоднего показателя. Как пишет Financial Times, рост цен вызван двумя основными факторами — закрытием Ормузского пролива из-за войны в Иране и климатическими изменениями.
По данным аналитической компании Argus, средняя цена за использование крупных шлюзов канала достигла $2,5 млн. Стоимость прохода судов через шлюзы типа Neopanamax и Panamax поднималась до $3,78 млн и $2,63 млн соответственно. В августе прошлого года цена была на уровне $150 тыс.
Раньше судоходные компании могли забронировать проход через Панамский канал заранее по сниженной цене. Сейчас же около 30% трафика определяется результатами аукционов.
Стоимость грузоперевозок в Панамском канале стала расти после начала боевых действий США и Израиля против Ирана, что привело к закрытию Ормузского пролива (на тот момент около 20% мировых поставок нефти) и перераспределению логистических маршрутов по другим каналам. Еще одна причина связана с аномальным потеплением частей Тихого океана (явление Эль-Ниньо), которое вызывает засуху в отдельных регионах.
Argus прогнозирует, что падение уровня воды в Панамском канале из-за Эль-Ниньо продолжится. Только за последний месяц администрация водного пути трижды снижала допустимый уровень воды для прохода судов: обычно он составляет 15,2 м, а к середине сентября достигнет 14,4 м. Это, пишет FT, приводит к очередям у входа в Панамский канал.
Увеличение трафика через Ормузский пролив началось 24 июня 2026 года, когда котировки нефти вернулись к довоенному уровню после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. К 1 июля 2026 года через пролив прошло восемь танкеров, тогда как ранее ежедневно проходило не более двух судов, по данным Financial Times.
Несмотря на временное перемирие, судоходные компании по-прежнему опасались заходить в Ормузский пролив из-за отсутствия гарантий безопасности от Ирана. До начала конфликта США и Израиля с Ираном через пролив проходило около 135 судов в день, обеспечивая пятую часть мировых поставок нефти и газа, но к 24 июня 2026 года в Персидском заливе оставалось более 1,2 тысячи судов с грузами на сумму около 125 млрд долларов, которые не могли пройти через пролив.
В августе 2023 года Администрация Панамского канала вводила ограничения на проход судов из-за засухи, что привело к задержкам для 264 судов и увеличению времени ожидания для крупных танкеров сжиженного природного газа до 18 дней.